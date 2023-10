El Teatro del Châtelet de París se ha vestido de gala este lunes para celebrar la 67ª edición del Balón de Oro, el galardón más importante individualmente para un futbolista.

La gran duda de la noche radicaba en el título masculino: ¿Leo Messi o Erling Haaland?, ¿el astro argentino al fin ganador de un Mundial o el devorador noruego, clave en un Manchester City histórico?

En el plano individual, el '10' marcó 38 goles en 54 partidos y repartió 25 asistencias, mientras que el '9' anotó 56 dianas y dio nueve pases de gol en 57 encuentros.

En el colectivo, el Mundial de Messi, que además fue Balón de Oro del torneo y Bota de Plata tras Kylian Mbappé, ha ensombrecido el triplete de Haaland, Champions, Premier y FA Cup.

David Beckham ha sido el encargado de entregar a Leo su octavo Balón de Oro, ampliando la brecha que le separa de Cristiano Ronaldo (el portugués tiene cinco).

El galardón femenino ha sido para la española Aitana Bonmatí, jugadora clave en el FC Barcelona y en la Selección campeona del mundo, que coge el testigo de su compañera Alexia Putellas, ganadora en las dos ediciones anteriores.

Lionel Messi from @InterMiamiCF keeps extending his record with eight Ballon d’Or!

