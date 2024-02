El Manchester City de Pep Guardiola se dejó dos puntos esta jornada en el encuentro celebrado en el City of Manchester Stadium frente al Chelsea. Los 'citizens' empataron a uno contra los de Mauricio Pochettino y se alejan del liderato hasta los cuatro puntos, aunque con un partido menos.

En esta ocasión, una de las causas del empate fue Erling Haaland. El noruego desperdició numerosas ocasiones que evitaron que los actuales campeones se hicieran con los tres puntos. Frente a uno de los peores partidos del ex del Dortmund, Guardiola salió en su defensa: "Es bueno tener nueve tiros, la próxima vez anotará. Yo era futbolista. Jugué durante 11 años y marqué 11 goles".

"Es un gol por temporada. Esas son mis estadísticas, así que no soy el hombre adecuado para dar consejos a los delanteros. Creamos las oportunidades y la próxima vez él marcará. No lo culpo. Es fútbol. Como equipo y como grupo, la primera parte no fue como nosotros queremos. Las exigencias son altas. Tenemos que hacer todo bien", señaló el técnico tras el encuentro.

Por otro lado, el exentrenador del Barcelona no dudó en criticar el juego del equipo durante el primer tiempo: "Sucedió en temporadas anteriores y va a suceder. Somos el City, así que tenemos que hacerlo por nosotros mismos todo el tiempo".

"Desde el primer día lo dije. Tenemos que mejorar la primera parte y en la segunda parte fue increíble cómo jugamos. En general, fue muy buen partido después de lo que concedimos", concluyó el de Santpedor.