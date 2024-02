Jack Grealish, jugador clave del Manchester City que consiguió el triplete la temporada pasada, no está pasando por un buen momento.

Hace apenas unos días, unos ladrones asaltaron el domicilio del futbolista con parte de su familia en el interior, entre ellos sus padres, sus hermanos y su abuela. Los asaltantes se llevaron un botín de alrededor de un millón de euros.

Desde entonces, la presencia de Grealish en el once titular ha ido disminuyendo debido a la complicada situación que están atravesando tanto el jugador como su familia. Así lo ha destacado Pep Guardiola: "Estoy bastante seguro. Ojalá (Grealish) lo haya olvidado, pero estoy bastante seguro. A mí también me afectó. No es fácil lo que pasó con él. Su novia, su familia... Estoy bastante seguro, pero creo que lo manejó muy bien".

"Es una persona increíble, tiene humanidad con la gente que tiene alrededor. Pero aquí, con la gente, la gente de seguridad que está a disposición del club, intentaron ayudarle. Sucedió, sí. Con suerte... últimamente no habló sobre ese tema, así que espero que esté bien", concluyó el técnico sobre el asunto.