No todos los jugadores son capaces de brillar en los quipos más grandes. Son muchos los que han dado el salto llegado el momento, pero no todos han sido capaces de mostrar todo el fútbol que llevan dentro en el instante preciso. Este es el caso de Kalvin Phillips.

El mediocentro inglés llegó al Manchester City con el objetivo de batallar por el puesto de Rodri. Su buen papel en el Leeds de Marcelo Bielsa le abrió las puertas al equipo 'citizen'. Sin embargo, su rendimiento ha estado muy alejado de lo que se esperaba.

Phillips solo disputó 31 partidos con los 'skyblue' antes de abandonar el club el pasado mercado de invierno con destino Londres. El West Ham de David Moyes es ahora el club donde el inglés espera regresar a su máximo nivel: "Probablemente he perdido ese fuego dentro de mí en los últimos 18 meses. Eso es lo único. Quería volver a ser feliz jugando al fútbol".

"Después del Mundial fue probablemente lo más duro, cuando Pep (Guardiola) salió y dijo que yo tenía sobrepeso. Tenía razón al hacerlo, pero hay diferentes maneras de actuar. Yo no estaba en desacuerdo con él, pero es evidente que me afectó mucho. Probablemente estaba 1,5 kg por encima de mi objetivo", confesó el inglés en una entrevista con 'The Telegraph'.

El jugador señaló también en 'The Guardia' que no habló con Pep tras lo ocurrido: "Simplemente me sentí una mierda. Probablemente fue el punto más bajo en cuanto a confianza. Después hablé con (Marcelo) Bielsa. Me dijo que había visto todos los partidos en los que había participado desde que me marché del Leeds United y me dijo lo que creía que debía hacer para convertirme en el jugador que fui".

Tras llegar a un acuerdo con el técnico catalán, el futbolista salió cedido al West Ham para tratar de recuperar su mejor fútbol: "El entrenador (David Moyes) me ha querido mucho durante las últimas ventanas. Pensé que si no iba a jugar en el Manchester City, quería ir a un club donde me quisieran. Un club donde fuera a jugar, sobre todo, pero también un club que tuviera buena gente alrededor. Es un estilo de juego diferente".