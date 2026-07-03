VÍDEO | La celebración del hermano de Lamine que se ha ganado a todo el mundo: "Soy el rival y para que lo haga más veces dejo que me metan ocho"

Mientras la selección española se divertía sobre el césped contra Austria, el hermano de Lamine Yamal se volvía viral en la grada por su tierna celebración del tercer gol de la 'Roja'.

En la contundente victoria de España contra Austria en el Mundial, Lamine Yamal fue protagonista dentro del campo y su hermano pequeño fuera.

El pequeño Keyne se hizo viral después de que las cámaras le captaran celebrando el gol de la selección de una manera tan tierna como efusiva. "Yo soy el rival y solo por verle hacer eso más veces dejo que me metan ocho", comenta Iñaki Urrutia.

El gesto del hermano de Lamine eclipsaba por completo al resto de protagonistas del plano, ya que la mujer que está justo debajo de él es la madre de Oyarzabal y, según Dani Mateo, "a nadie le interesa".

Después del partido, los periodistas mostraron a Lamine las imágenes de su hermano y le dedicó unas bonitas palabras: "Es todo para mí. Mi hermano es como mi hijo y estoy enamorado de él", afirmaba.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.