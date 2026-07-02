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Doblete contra Austria

A Oyarzabal se le caen los goles con España: segundo doblete en el Mundial

El delantero de la Real Sociedad marca dos goles contra Austria en los dieciseisavos de final del Mundial: ya ha hecho 29 tantos con la camiseta española.

Gol de Mikel Oyarzabal contra Austria Gol de Mikel Oyarzabal contra AustriaGetty

La selección española tiene un seguro de vida con Mikel Oyarzabal como delantero. Es sinónimo de gol. Y eso en un Mundial es mucho, muchísimo. Contra Austria, en la eliminatoria de dieciseisavos de final, marcó otro doblete para España y volvió a liderar el ataque español junto a Lamine Yamal.

El delantero de la Real Sociedad abrió el marcador y lo cerró. Por el medio anotó Pedro Porro, que fue titular por delante de Marcos Llorente.

Es su segundo doblete en el Mundial después del que consiguió contra Arabia Saudí. Ya son cuatro goles para él.

Sus números con España dan miedo: 29 goles y 12 asistencias en apenas 57 encuentros disputados. "Estamos felices de pasar una ronda más y a seguir así", ha dicho en 'RTVE' al finalizar el encuentro.

La selección de Luis de la Fuente jugó su mejor partido en la cita mundialista contra Austria. Un 3-0 de mucho brillo en ataque y de solidez en la defensa.

Su rival saldrá del duelo nocturno entre la Portugal de Cristiano Ronaldo y la Croacia de Luka Modric. Será el lunes a partir de las 21 horas.

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