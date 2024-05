Kylian Mbappé no será jugador del PSG la próxima temporada. No se sabe dónde estará, pero sí que no será en París. Que no será en Francia. Que no será en un equipo del que se ha despedido y en una Ligue 1 que ha dicho adiós ya a uno de los mejores futbolistas del mundo. Después de su vídeo de despedida le ha tocado el turno a Luis Enrique. Le ha tocado el turno de hablar a su entrenador en el club de París.

Y ha dejado caer lo que todos piensan, que su destino es el Real Madrid: "No ha dicho dónde va... pero parece que está claro".

"Es algo que todos sabíamos desde hace tiempo. Lo sabíais todos. El panorama no cambia. Sigue siendo todo igual", cuenta el asturiano.

Luis Enrique lo deja claro: "Todas mis decisiones fueron por el equipo. Para buscar lo mejor. Todos nos hemos comportado de la mejor forma posible".

"Todos mis jugadores..."

"Queda todavía un título. Queda la final de la Copa de Francia... Hay que seguir compitiendo y ganando títulos. Estén los que estén, el próximo año seremos más fuertes. Es una forma de pensar", insiste.

El técnico del PSG mantiene esa idea: "Siempre he tenido una relación muy directa. Sería repetirme. Cada uno tiene su situación personal, pero todos mis jugadores se han comportado adecuadamente. Solo puedo hablar maravillas de todos mis futbolistas".

Cada vez queda menos para conocer cuál será el futuro de Kylian Mbappé. De momento, se sabe que en el PSG no va a jugar... y que todos los caminos apuntan al Real Madrid.