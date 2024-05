Ya es oficial. Ya es oficial que Kylian Mbappé no va a seguir en el PSG. Que no va a renovar, una vez termine su actual contrato, con el equipo de la capital de Francia. Lo confirmó él, mediante un vídeo de casi cuatro minutos de duración, en el que eso sí no dijo cuál será su próximo destino.

Sin embargo, sí afirmó que su nueva aventura, después de siete años en el PSG, iba a ser fuera de Francia. Fuera de su país, en el que ha hecho toda su carrera deportiva desde aquel debut en el Mónaco en 2015.

Todas las miradas, claro está, apuntan al mismo sitio. Apuntan al Real Madrid. Al club que le ha querido desde que jugaba en el Principado y que en estuvo muy cerca de firmarle en dos ocasiones. Parece que a la tercera es la vencida.

Y se ve que lo saben hasta en Francia. No hay más que ver, en ese sentido, la portada de 'L'Equipe'. Una con una foto de Mbappé... y que está en perfecto español.

"Adiós y gracias", se puede leer en la primera página del diario francés en su edición del sábado 11 de mayo.

Parece ser pues que ya todo es cuestión de tiempo. De semanas. De días. Cuestión de que el Real Madrid haga oficial que Kylian Mbappé jugará la próxima temporada en el Santiago Bernabéu...