Paco Sanz, hijo de Lorenzo Sanz, prosigue con su recuperación tras dar positivo en coronavirus. El exjugador de equipos como el Real Oviedo ha confirmado en 'Tiempo de Juego', de Cope, que está cerca de salir del túnel tras un par de semanas.

"Si todo va bien vuelvo a casa. Empiezo a ver la luz tras una semana en casa y otra más en el hospital", afirma uno de los hijos de Sanz.

Paco, además, habló de su experiencia con el COVID-19: "Lo peor es el cansancio, es como si te pasara un tren por encima. No tienes ganas ni fuerzas, ni siquiera para coger el mando y ver la tele".

"Los dos primeros días fueron muy malos. No me bajaba la fiebre de 39 grados. No podía respirar, no me entraba el aire", reconoce Sanz.

Además, dice que Alfonso Reyes fue un espejo para él: "Tuvo lo mismo pero tres días por delante. Veía lo que le pasaba y luego me pasaba a mí".

Para terminar, habló sobre la muerte de su padre: "Mi madre está fuerte, y arropada por una familia muy unida".