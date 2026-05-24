La Junta Electoral del Madrid aprueba la candidatura de Riquelme y habrá elecciones a la presidencia 20 años después

El empresario, tras conseguir y presentar el aval en los últimos días, ha recibido luz verde a su candidatura y se enfrentará a Florentino Pérez en las elecciones por la presidencia del Real Madrid.

Es oficial: habrá elecciones en el Real Madrid veinte años después. Florentino Pérez y Enrique Riquelme serán los dos candidatos a dirigir el club blanco en una campaña electoral que comenzará dentro de unos días.

Será algo histórico para el Real Madrid. Por primera vez en dos décadas, los socios decidirán entre dos opciones para el futuro del conjunto de Chamartín en unos años que están siendo complicado debido a la falta de títulos.

Riquelme consiguió el aval necesario para poder presentarse a la elecciones el pasado sábado y lo presentó en las oficinas de Valdebebas. Tras la aprobación de la Junta Electoral, el Real Madrid ha confirmado la candidatura de Riquelme (ya lo hizo con la de Florentino) a través de un comunicado.

"El presentada en plazo y reuniendo la misma todos los requisitos exigidos en las vigentes normas electorales y demás disposiciones legales aplicables, esta junta electoral adopta por unanimidad el siguiente acuerdo: proclamar válida la candidatura presentada por d. Enrique José Riquelme Vives, de conformidad con lo que dispone el artículo 40, apartados b) y c) de los vigentes estatutos del club y traslada comunicación de aceptación a la citada candidatura a través de la dirección de correo electrónico aportada por el representante de la candidatura", asegura el escrito.

Es un hecho histórico para el Real Madrid que verá como, por primera vez en dos décadas, dos candidatos pelearán por el mandato de una de las entidades deportivas más importantes del mundo. La decisión y el futuro del club blanco recae ahora sobre los socios.