El motivo de la celebración de Vinicius ante el Manchester City: no olvida lo que ocurrió tras el Balón de Oro

El motivo de la celebración de Vinicius ante el Manchester City

Tras adelantar al conjunto blanco desde los once metros, el brasileño hizo el gestor de 'llorar' recordando la pancarta que exhibió la grada del Etihad después de que Rodri se impusiera a él como Balón de Oro hace ya año y medio.

Vinicius se la tenía guardada al Manchester City. Concretamente a su afición. Y este martes, en la vuelta de los octavos de final de la Champions League, se ha cobrado la 'deuda'.

El brasileño adelantó a los de Álvaro Arbeloa desde el punto de penalti después de que Bernardo Silva interceptase con el hombro un disparo del '7'.

El portugués fue expulsado, Vini anotó seis días después de fallar una pena máxima en la ida y ejecutó su 'vendetta' en la celebración.

Puños cerrados a los ojos y el gestito de llorar. ¿El motivo? La pancarta que exhibió la grada del Etihad con el mensaje 'stop crying your heart out' (deja de llorar tanto) y una imagen de Rodri Hernández besando el Balón de Oro después de que el español se impusiera al brasileño en una gala a la el jugador merengue finalmente no acudió.

Todo ocurrió cuando apenas se habían consumido 22 minutos de encuentro y después de que el City asediara la meta de un Courtois que, en un día más en la oficina, sacó su repertorio de manos milagrosas para privar a los celestes de un tanto que les diera oxígeno en la eliminatoria.

Haaland recortó distancias antes del descanso, aunque Guardiola le sustituyó en el '56'. En ese segundo acto, en el que saltó al verde Lunin por una sobrecarga de Thibaut, el City lo intentó y tuvo sus opciones, pero si el reto era mayúsculo, con un jugador menos aún más.

De hecho, en el descuento, con los locales entregados, Vini anotó el segundo de su cuenta y sentenció la victoria blanca. El Real Madrid ya espera al Bayern de Múnich (a menos que la Atalanta remonte en Alemania el 1-6 de la ida en Bérgamo) en cuartos de final.