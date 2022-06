Gareth Bale ya mira lejos del Real Madrid. Tras permanecer en el club blanco desde 2013, y después de unas temporadas en las que ha sido poco noticia por su labor en el terreno de juego, el galés busca acomodo en otro equipo para llegar, en caso de que Gales llegue al Mundial, en la mejor forma posible a Catar 2022.

Sin embargo, el zurdo aún no piensa en algo que no sea el encuentro contra Ucrania para llegar al Mundial. Además, niega que su futuro dependa de la clasificación para la cita catarí.

"No necesariamente depende de eso. Lo he dicho antes, no me concentro en el futuro", cuenta Gales en la previa del partido contra Ucrania.

Y es que para él solo existe el hoy: "Tenemos un partido muy importante, no necesito pensar ni preocuparme por nada más".

Eso sí, lo del retiro no parece que entre en sus planes. Tal y como cuenta 'Mirror', el galés dice tener "un montón de ofertas", sobre la mesa para continuar con su carrera deportiva.

En otro orden de cosas, Bale habló sobre la invasión de Rusia sobre Ucrania: "Veo las fotos y leo lo que pasa. Sólo con eso lo que está pasando es desgarrador".