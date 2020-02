Aquellas palabras de Eric Abidal en las que aseguraba que "algunos jugadores trabajaban poco" hicieron reaccionar al vestuario del Barcelona. Su capitán, Leo Messi, contestó en Instagram, pidiendo que el director deportivo diera nombres. Y ahora, en una entrevista a 'Mundo Deportivo', se ha referido a aquel llamativo hecho.

"No sé qué pasó por su cabeza para decir eso, pero creo que yo respondí porque me sentí atacado. Sentí que atacaba a los jugadores. Y ya demasiadas cosas se dicen del vestuario, como que maneja todo, que pone y quita entrenadores… Y sobre todo de mí, como que yo tengo mucho poder y tomo decisiones. Y me molestó que lo dijera una persona del club, un secretario técnico… Sabía que no podía dejar pasar que el director deportivo me atacara de esa manera", ha explicado el astro argentino.

Eric Abidal achacó la destitución de Ernesto Valverde, entre otras cosas, al "poco trabajo de algunos jugadores". Y aquella afirmación no gustó a Messi: "Si atacaba al vestuario, dije que diera nombres. Además, se dice mucho que yo tomo decisiones y mando, cosa que no es cierta".

‘La Pulga’ no entiende por qué se dice que manda en el vestuario culé: "Me pasaba en la selección argentina, donde se decía que jugaban los que yo quería, que elegía entrenadores, que jugaban mis amigos… No sé, el hecho de estar tanto tiempo en un mismo lugar y conocer mucho la casa, tanto aquí como en la selección… quizá sea por eso. Quedó demostrado, creo, que yo tengo mi opinión y el club la suya, y que muchas veces no coincidimos y no se hace lo que yo digo".