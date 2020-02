Leo Messi, capitán y estrella del Barcelona, ha hablado para 'Mundo Deportivo' en una entrevista en la que ha analizado los últimos acontecimientos sucedidos en el club catalán. Entre ellos, la contratación de una empresa para que lanzara mensajes de desprestigio contra jugadores y exjugadores de la entidad.

"Me agarró un poco de sorpresa, la verdad, porque no estaba acá y justo estaba viajando [Messi se encontraba en ese momento en Dubai]. Cuando llegué me enteré un poco de todo. El presidente nos dijo lo mismo que hizo público, lo mismo que dijo en la conferencia de prensa: cuál era la situación, lo que había pasado… Y no puedo decir mucho más. Todo lo que dijo nos lo contó a los capitanes en privado", ha explicado 'La Pulga'.

"La verdad que yo lo veo raro que pase una cosa así", ha afirmado el argentino. "Decían también que habría pruebas. Habrá que esperar a ver si es verdad o no. Mucho no podemos decir y sí esperar a ver qué pasa con todo esto. A mí me pareció un tema raro", ha continuado Messi.

Josep María Bartomeu negó haber contratado a la empresa I3 Ventures para esas gestiones y confirmó que rompía el contrato. "Esto es falso", aseguró el presidente, que admitió que, a finales del año 2017, se contrataron "servicios de monitorización de distintas áreas del club", algo que reconoció que seguirán haciendo en el futuro.