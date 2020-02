Éric Abidal, el secretario técnico del Barcelona, niega haberle hecho ninguna oferta a Xavi Hernández para proponerle ser el nuevo entrenador del club azulgrana, a pesar de que éste admitió haberla rechazado por "ser muy pronto".

"No hubo oferta. Si él la tiene, que la enseñe porque no la he visto. En la primera reunión que mantuvimos, Xavi escuchó y en la segunda nos tenía que decir su plan. Lo que salió en la prensa era más cosas políticas que deportivas. No hago política. Solo hablo de fútbol. A mi me interesa hablar de la manera de trabajar de un entrenador y salieron muchas cosas menos de esto que hablábamos", ha asegurado Abidal en una entrevista para 'Sport'.

Sin embargo, el diario 'AS' aseguró que el FC Barcelona le habría hecho una oferta al de Terrasa para que se incorporase de inmediato y con un contrato de dos años y medio, algo que Xavi confirmó: "Sí, recibí una oferta del Barcelona en presencia de Abidal y Òscar Grau en Doha. No la acepté porque es muy pronto para muy formación, pero mi sueño en el futuro seguirá siendo ser entrenador del Barça".

Ahora Abidal ha explotado contra él. Parece que la reunión en Qatar solo era una conversación, porque no lo tenían del todo claro con el fichaje de Xavi como posible técnico: "No tiene tanta experiencia. Es verdad que es de la casa, como hay que trabajar, el feeling, el plan táctico que hay que hacer. Puede ser o no su momento. El club apostó por Quique Setién por dos años y confiamos mucho en él".

A pesar del aparente enfado, asegura no estar "molesto" con lo que según él, solo fueron especulaciones de la prensa."Yo hice mi trabajo. Quedé con un par de entrenadores y no se filtró nada. Si se filtraba tenía que hacerlo igual porque es mi trabajo. Es imposible fichar a un entrenador sin hablar con él. A partir de ahí, lo que se filtra se filtra. Ya le dije al presidente: 'Si quieres, lo corto en dos minutos'. Y era muy fácil", ha explicado el secretario técnico del Barça.

A pesar de las polémicas declaraciones, ha dejado una posibilidad al de Terrasa de volver al club azulgrana: "La puerta de Xavi estará siempre abierta. No sé si estaré yo, pero el Barça siempre tiene la puerta abierta".