A falta de poco más de seis meses, y después de afirmar hace unas semanas que tiene un acuerdo con el París Saint-Germain que "protege" al club, Kylian Mbappé ha hablado abiertamente sobre una futura salida del conjunto francés.

El punta ha concedido una entrevista en 'GQ Francia' en la que, además de analizar cómo lidia con la presión y su evolución como futbolista, Mbappé ha reflexionado sobre la posibilidad de salir del PSG.

Para el '9', salir de tu club es "el ciclo normal de este deporte" tal y como se pudo ver el pasado verano en el viejo continente.

"Muchos grandes jugadores que han dejado su huella en la historia del fútbol han abandonado Europa este verano y estamos entrando en una nueva era del fútbol. Es el ciclo normal de este deporte y en un momento me tocará irme", ha explicado.

"Estos cambios no me conciernen y simplemente estoy pensando en continuar mi carrera siguiendo mi propio camino", ha añadido.

A sus 25 años, Mbappé ha alcanzado la madurez futbolística al saber lidiar con la presión: "He demostrado que la presión no me afecta negativamente e incluso diría que la necesito para rendir. Esto es lo que nos permite mantener el grado de excelencia necesario para jugar al más alto nivel".

Además de ello, tiene claro en qué debe fijarse para ser mejor jugador: "Creo que más allá de los parámetros técnicos, de mejorar con el pie izquierdo o con la cabeza, lo que más importa es ampliar la visión del deporte. Al jugar para seis o siete entrenadores diferentes, aprendí seis o siete formas de hacer mi trabajo. Desarrollé diferentes facetas de mi juego y me renové constantemente. La mentalidad adecuada para progresar es escuchar y adaptarse".

Estas declaraciones de Mbappé salen a la luz el mismo día que su madre ha explicado en un programa francés cómo negocia con su hijo su comisión como representante y abogada. Está claro que buena negociadora es.