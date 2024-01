Desde el 1 de enero, Kylian Mbappé es libre para negociar su futuro a partir del 1 de julio con cualquier equipo.

El francés ya sabe que la oferta de 2022 del Real Madrid caducó y que deberá rebajar sus pretensiones económicas para vestir de blanco.

Gloria en el Real Madrid o dinero en el París Saint-Germain: esta es la duda que tiene sobre la mesa el francés... y su entorno.

Este, por lo que destilan las palabras de Fayza Lamari, madre, representante y abogada de Kylian Mbappé, parece estar muy preocupado por el plano económico.

En una entrevista en 'France 2', la progenitora del galo ha desvelado cómo negocia con su hijo la comisión por su trabajo.

"Le dije: 'voy a crear un valor añadido para ti, pero vamos a ir al 50-50'", arranca Lamari.

En ese momento, Mbappé se molestó: "Y Kylian me dijo: '¡Nunca jamás! No te voy a dar el 50%, soy yo el que mete los goles, ¿cómo te vas a llevar el 50%'".

"Y yo le dije: 'Sí, es cierto, eres muy bueno, pero nosotros, tu equipo, valoramos lo que haces, así que nosotros también somos muy buenos", explica la madre.

"Le dije a Kylian: 'No me importa trabajar 23 horas al día para ti, pero lo único con lo que disfruto es IBKM (una asociación para niños sufragada por Mbappé)'", añade.

Sin embargo, Mbappé se mantenía en sus trece de no repartir la mitad de sus ingresos: "No quiere y me dice que jamás me va a dar el 50%".

En esa tesitura, Lamari bajó sus pretensiones: "Luego bajamos al 30% y le dije que por debajo de eso me retiraba y no lo hacía".

"Aceptó, y a medio y largo plazo tendrá que darme esto", añade con una sonrisa su madre, encargada de negociar con el París Saint-Germain su contrato... y quien sabe si su renovación.