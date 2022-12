Pedro Martínez de la Rosa dijo adiós a la Fórmula 1 a los 41 años, la misma edad con la que Fernando Alonso ha firmado un contrato multianual con Aston Martin tras dejar Alpine.

El expiloto y ahora embajador del equipo de Silverstone conoce muy bien al asturiano y, a pesar de verle muy "motivado", es consciente de que hay un "problema" que en cualquier momento puede aparecer.

"En mi experiencia, no sentí que mi rendimiento decreciera, no me sentí más lento porque la experiencia me daba un extra. Lo que sentí es que mi visión estaba peor. No al cien por cien, quizás estaba al 98%", comenta en declaraciones recogidas por 'As'.

"Es progresivo y gradual, el motor no es como el resto de los deportes como el tenis o el fútbol, que te lesionas, no puedes entrenar, no puedes rendir igual, te vuelves a lesionar... en el automovilismo, si tu rendimiento decrece sucederá a un ritmo muy lento", ha añadido.

De la Rosa afirma que hay un momento en el que la cabeza te hace "click", y no es por otro motivo que por el inexorable paso del tiempo y el mayor cansancio que ello conlleva.

"Lo que te hace 'click' y te dice que debes retirarte son los viajes y el cansancio. Es el mayor problema para alguien como Fernando. Y yo le veo tan motivado que sé cuántos años más será capaz de seguir, porque irradia la misma sensación que cuando estaba en Minardi hace 20 años", ha incidido el ex de F1.

Sin embargo, el embajador ve a Fernando Alonso con cuerda para rato y más motivado que nunca tras aterrizar en Aston Martin, un equipo que en 2023 va a ejecutar una revolución "agresiva" de la mano de Dan Fallows, uno de los grandes 'gurús' de la Fórmula 1 y una de las razones por las que el ovetense se ha despedido de Alpine.