El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales considera que lo sucedido con su beso a la futbolista Jenni Hermoso tras la final del Mundial sirvió para que se hablase en España "muy poco de otras cosas mucho más importantes" y relacionadas con la política nacional. Rubiales insinuó que ese asunto tan importante es la ley de amnistía. "¿La ley de amnistía? Mi caso se utilizó para no hablar de otras cosas mucho más importantes. Mírame la cara", ha señalado en una entrevista en el canal de 'YouTube' de Alvise Pérez.

Por otro lado, ha insistido en que Hermoso "miente" y cree que las internacionales aprovecharon todo lo sucedido para llevarse "por delante" tanto a él como al exseleccionador Jorge Vilda, cuya "cabeza" ya habían pedido cuando surgió el conflicto tras la Eurocopa de 2022. "Mi caso, durante dos o tres meses, es altamente explicable para, de alguna manera, justificar que se hablara poco de otras cosas. Se habló mucho de lo mío y muy 'poquito' de otras cosas mucho más importantes", ha opinado Rubiales.

El exdirigente también habló de haber sufrido tanto él como el exseeleccionador Jorge Vilda "un chantaje por determinada futbolistas" que le pidieron que echase al técnico tras los acontecimientos que se desencadenaron en septiembre de 2022. "A mí me dijeron que echase a Vidal, 'córtale la cabeza'", ha asegurado, recalcando que "mienten" si lo niegan, "igual que ahora están mintiendo algunas" en relación con todo lo sucedido con Jenni Hermoso.

"Me lo pidieron a mí directamente, en una conversación. Ya contaré, pero querían su cabeza. Con Jorge hemos sido campeonas del mundo, campeones porque nosotros también somos campeones del Mundial Femenino y creo que vieron el cielo abierto con esta oportunidad y dijeron que con este teatro se llevaban por delante a Jorge Vilda y a Rubiales", ha profesguido.

"Fue una venganza"

Rubiales ve claro que todo lo sucedido "fue una venganza". "Lo que ocurre es que hay algunas personas que son malas, otras que son cobardes y otras que no se le puede exigir porque llevan poco tiempo, pero desde luego creo que se ha visto una oportunidad. Cuando dicen que es que hay que hacer cambios estructurales, lo digan ellas o algún político, mienten. Dejé la RFEF con 27 millones en el fútbol femenino y la cogí con 2,7, y hemos dedicado muchísimo", ha subrayado.

Sobre lo sucedido con el beso que le propinó a Jenni Hermoso tras la final del Mundial, insistió en que no estuvo "bien" y que se equivocó, pero que "fue producto de la espontaneidad", que no hubo "nada de carácter sexual" y que fue "consentido". "Es un beso como el que le hubiera dado a mi hija o al lotero el día que me toca la lotería, y además existía la confianza", ha apuntado. "Y hay una versión que coincide con la verdad y otra que no, yo estoy diciendo la verdad", ha advertido Rubiales que relató que sus hijas "escucharon" a la delantera madrileña que había sido "un beso entre dos amigos" y que él no la había "presionado" tras ver el revuelo que se estaba montando.

En este sentido, defendió que había un vídeo que podía demostrar esto último y que estaba en poder de la FIFA, el organismo que le ha inhabilitado por espacio de tres años y a cuyo presidente, Gianni Infantino, atacó. "No hay más que verle jugar al fútbol para darse cuenta de lo que supone el fútbol en su vida. Se ha subido a la demagogia de todo lo que ha habido. Ese vídeo lo van a borrar, es más, al verlo que lo van a pedir (en el juicio) lo habrán borrado", ha detallado. "Jenni Hermoso sabe que miente. Aquí se ha creado un relato totalmente falso de algunas que lo han aprovechado para poner fuera de la federación a las personas que querían como Jorge Vilda y yo", recalcó el exdirigente.

Desvela una conversación entre políticos

Este también lamentó que Víctor Francos, presidente del CSD, y Borja Semper, del PP, que iban en el avión de vuelta desde Australia cambiasen su parecen cuando "tenían la misma versión", algo que no sucedió con Vicente Barrera, de Vox. "Doy mi palabra que los tres decían, cada uno a su estilo, que era una cuestión de la demagogia de la extrema izquierda, que no me preocupara, que se veía perfectamente que había esa relación y que fue algo espontáneo entre los dos. Es más, uno de ellos dijo directamente es una gilipollez", afirmó.

"Luego, cuando aterrizamos, dos de ellos cambiaron y Vicente Barrera se mantuvo y me dijo 'Mira Luis, no ha estado bien, no ha estado bien, pero partiendo de eso no has matado a nadie'. Este hombre, independientemente que sea de VOX o de cualquier otro partido político, no me ha mostrado dos caras", expresó el exfutbolista. Este también se quejó de filtraciones durante el juicio por parte de la Fiscal cuando son informaciones "de carácter reservado" y de "las presiones" que realizaron el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, y Víctor Francos al Tribunal Administrativo del Deporte "diciendo lo que querían que sentenciaran".

"He perdido otras cosas que amaba porque yo amo el fútbol y la verdad es que creo que estábamos haciendo una gestión magnífica en la federación", confesó Rubiales sobre su marcha de la RFEF, un lugar donde sufrió "una cacería" desde que se convirtió en 2018 en su presidente, aunque tiene claro que es "una persona honrada" y "nunca nadie va a poder demostrar lo contrario". "No he usado un euro de la federación indebidamente", sentenció.