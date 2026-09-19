El Gobierno de Ceuta critica el doble rasero de Marlaska tras pedir suspender el amistoso de la sub-20: "La seguridad no puede ser subjetiva cuando al ministro le conviene"

¿Qué ha pasado? El Gobierno ceutí ha señalado en un comunicado que la ciudad "no puede estar condicionada en el desarrollo normal de su actividad institucional, social o deportiva por el temor a incomodar a terceros". Reclaman coherencia, explicaciones claras y las medidas necesarias para recuperar la normalidad.

El Gobierno de Ceuta ha criticado al Ministerio del Interior, liderado por Fernando Grande-Marlaska, por pedir la suspensión de un partido amistoso de fútbol sub-20 contra México en Ceuta, argumentando presión migratoria y conflictividad social. En un comunicado, Ceuta cuestiona la coherencia de Marlaska, quien días antes calificó la inseguridad en la ciudad como "subjetiva". El Gobierno ceutí considera que si hay razones objetivas para cancelar el evento, el Ministerio debería garantizar la seguridad y normalidad en la ciudad. Además, sospechan que la decisión busca evitar incomodar a Marruecos. Ceuta exige explicaciones y medidas para recuperar la normalidad.

El Gobierno de Ceuta ha criticado el doble rasero del Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, tras pedir suspender el amistoso de la sub-20 de fútbol contra la de México previsto para el 30 de septiembre en territorio ceutí. "La seguridad no puede ser subjetiva cuando al ministro le conviene", han asegurado en un comunicado.

Este sábado, el Ministerio ha solicitado que se cancele el partido por la "presión migratoria existente y el contexto de conflictividad social que trae consigo". A través de una carta remitida por la Comisaría General de Seguridad Ciudadana a la RFEF, a la que ha tenido acceso en exclusiva 'El Mundo', Interior exige la inmediata cancelación del encuentro al afirmar que no está en condiciones de garantizar la seguridad del encuentro.

Según Interior, "es ineludible considerar la situación excepcional que actualmente atraviesa la ciudad autónoma como consecuencia de la presión migratoria existente". El partido, que fue programado por la RFEF como muestra de apoyo a los ceutíes, no figura en la agenda de encuentros publicada en la web de dicho organismo.

Tras hacerse eco de esta información, el Gobierno de la ciudad autónoma ha expresado "su profunda decepción, desilusión y malestar ante la decisión del Ministerio del Interior, una decisión que resulta especialmente difícil de comprender por las propias contradicciones del ministro".

"Hace apenas unos días, Marlaska calificaba como 'subjetiva' la sensación de inseguridad existente en Ceuta. Sin embargo, ahora su propio Ministerio utiliza precisamente razones de seguridad, presión migratoria y tensión social para justificar que no pueda celebrarse un partido internacional en nuestra ciudad. La seguridad de Ceuta no puede ser subjetiva cuando al ministro le conviene y convertirse en objetiva cuando considera oportuno utilizarla para impedir la celebración de un acontecimiento deportivo", dice el comunicado.

Así, señalan que "si existen razones objetivas suficientemente graves como para que Interior entienda que no puede garantizar este encuentro, lo que corresponde al Gobierno de la Nación y al Ministerio del Interior es adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de Ceuta y devolver cuanto antes a la ciudad a la normalidad, no impedir que esa normalidad pueda manifestarse precisamente a través de acontecimientos deportivos de primer nivel".

"La Ciudad había mantenido diferentes encuentros de coordinación con la Real Federación Española de Fútbol, la Real Federación de Fútbol de Ceuta y la Agrupación Deportiva Ceuta FC, máximo representante del fútbol profesional de nuestra ciudad a nivel nacional, para avanzar en la idea y en la organización del encuentro. Todas las partes habían mostrado su colaboración, disposición e ilusión por hacer posible que una selección española pudiera jugar en Ceuta. Por ello, el Gobierno de Ceuta considera que esta decisión vuelve a generar una seria preocupación sobre el trato que recibe nuestra ciudad por parte del Gobierno de la Nación", han añadido.

Es por ello que, dicen, el Gobierno de Ceuta entiende que detrás de esta decisión "vuelve a aparecer la voluntad de evitar cualquier situación que pueda resultar incómoda para Marruecos cuando Ceuta adquiere protagonismo en un acontecimiento internacional con participación de una selección española". Insisten en que la ciudad no puede estar condicionada en el desarrollo normal de su actividad institucional, social o deportiva "por el temor a incomodar a terceros".

"Ceuta es una ciudad española, quiere volver plenamente a la normalidad y tiene derecho a acoger a una selección española con las mismas condiciones y garantías que cualquier otro territorio del país. El Gobierno de Ceuta reclama al Gobierno de la Nación, al Ministerio del Interior y especialmente al ministro Fernando Grande-Marlaska coherencia, explicaciones claras y las medidas necesarias para que nuestra ciudad pueda recuperar cuanto antes la normalidad que merece", concluye el escrito.

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