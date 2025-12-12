Luis Enrique y Valverde aseguran que nunca vieron los informes por los que el Barça pagó 8,4 millones a Negreira

Los detalles Los dos exentrenadores azulgranas han asegurado no tienen constancia de esos documentos y cuentan que no creyeron que el Barça fuera beneficiado por los árbitros.

En el caso Negreira, el Fútbol Club Barcelona es investigado por pagos de 8,4 millones de euros a Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, entre 2001 y 2018. Joan Laporta, presidente del Barça, confirmó conocer los informes sobre árbitros durante su primera etapa al frente del club, defendiendo su utilidad y necesidad. Exentrenadores como Ernesto Valverde y Luis Enrique declararon no haber visto dichos informes ni creer que el Barça fuera beneficiado por los árbitros. La jueza Alejandra Gil considera relevante su testimonio. Negreira, único investigado que ha comparecido, se acogió al derecho a no declarar. La magistrada ha ordenado la declaración del Barça para enero de 2026.

Día clave en el devenir del caso Negreira. En el caso que involucra al Fútbol Club Barcelona por los pagos de 8,4millones que, según la Guardia Civil, realizó el club azulgrana a Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, desde 2001 a 2018. Día clave por la declaración de Joan Laporta, presidente de la entidad en la actualidad y durante el 2003 al 2010, y de Ernesto Valverde y Luis Enrique, exentrenadores culés.

El mandamás del Barça, según fuentes presentes en la declaración, ha confirmado que en su primera etapa, que duró siete años, sí que tuvo constancia de la existencia de esos informes relativos a los árbitros.

Laporta, en lo que a dicha cuestión respecta, ha defendido la realidad del servicio, su necesidad y su utilidad. Según ha expuesto, los informes los realizaba Javier Enríquez, hijo de Enríquez Negreira.

Por su parte, Valverde y Luis Enrique han declarado que nunca llegaron a ver esos informes por los que el club pagó a quien fuese número dos de los árbitros.

En todo caso, ambos han asegurado que nunca tuvieron creencia alguna de que el Barça fuera beneficiado por los árbitros durante las temporadas que estuvieron en el banquillo culé.

Sus declaraciones llegan después de que Alejandra Gil, jueza que instruye el caso, les llamase a testificar tras considera el ministerio público "especialmente relevante" su testimonio para esclarecer los hechos investigados. La magistrada aceptó la declaración de los exentrenadores "con el fin de declarar sobre la información recibida relacionada con los informes relativos a los árbitros"; la de Laporta, "con el fin de declarar por el motivo de los pagos realizados a las sociedades instrumentales gestionadas" por Negreira y su hijo.

Laporta, por su parte, estuvo imputado por Joaquín Aguirre, anterior juez del caso, y fue posteriormente exculpado por prescripción por parte de la Audiencia de Barcelona.

El informe de la Guardia Civil, que eleva a 8,4 millones de euros los pagos a Negreira, estableció "un patrón claro de transferencias financieras entre el Barça y las sociedades vinculadas al señor Negreira y a su entorno".

Hasta el momento, el único de los investigados que ha comparecido en la causa es Enríquez Negreira, que se limitó a comunicar al juez su intención de acogerse al derecho a no declarar, tras tratar sin éxito de quedar al margen de todo alegando que sufre demencia.

En ese sentido, la magistrada ha ordenado la declaración del Barça con la condición de investigado para el 27 de enero de 2026 a las 10:45. La declaración la realizará Elena Fort Cisneros, al haber sido designada en su día como representante del club en las presentes actuaciones, según fuentes jurídicas a laSexta.

También ha ordenado la declaración testifical del expresidente del Barça, Joan Gaspat Solves, y de Ricardo Segura García, que se producirá el 6 de febrero a las 9:45 horas el primero y a las 10:30 horas el segundo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.