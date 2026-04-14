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Récord del año

'Jugones' cosecha su mejor audiencia del año: ¡6,4% de share!

El espacio dirigido y presentado por Josep Pedrerol consiguió este lunes un 6,4% de share y 961.000 espectadores únicos.

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'Jugones', el programa presentado y dirigido por Josep Pedrerol, ha logrado este lunes su récord de audiencia en el año 2026: un 6,4% de share.

Récord con 961.000 espectadores únicos, con un 6,4% de share.

Los números destacan en Valencia, en Galicia y en Andalucía: un 14,1%, un 7,6% y un 7,1% respectivamente.

Un programa completísimo en el que se repasó la actualidad del tenis, con Carlos Alcaraz cayendo en la final de Montecarlo.

También la hazaña del ciclista Van Aert y las mejores imágenes del motor.

Por último, el exfutbolista Sergio Sánchez recordó su paso por la Champions con el Málaga en 'El Cafelito'.

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