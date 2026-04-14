Anticorrupción investiga a la alcaldesa de València y a la presidenta del Puerto por prevaricación y tráfico de influencias

Los detalles La Fiscalía Anticorrupción investiga a la alcaldesa de València, María José Catalá, y a la presidenta del Puerto, Mar Chao, entre otros cargos públicos, por supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias al parecer cometidos en procesos de colocación de personal.

La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación por los presuntos delitos de prevaricación y de tráfico de influencias en el Ayuntamiento de València y en el Puerto, según ha avanzado Compromís y ha podido confirmar laSexta. La investigacion parte de la denuncia de Compromís en febrero por la presunta colocación a dedo de trabajadores públicos en el Puerto.

El foco de la investigación está puesto sobre la alcaldesa de València, María José Catalá (PP), dos concejalas de su equipo de Gobierno, Rocío Gil y Paula Llobet, la presidenta del Puerto de Valencia, Mar Chao, y a cuatro trabajadores públicos.

Compromís denunció en febrero "una serie de maniobras administrativas" que, según esta formación, habrían servido para orquestar una "subrogación encubierta" de estos trabajadores hacia otras instituciones públicas.

Según explicó la portavoz de la coalición valencianista en el Consistorio, Papi Robles, "no es casualidad que varias fundaciones municipales y el propio Puerto de València lanzaran convocatorias casi idénticas en las mismas fechas para cubrir perfiles que acabaron ocupando personas" que ya habían sido señaladas en actas notariales incluso antes de que se resolvieran los concursos.

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