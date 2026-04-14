La UCO confirma que el sótano en la casa familiar de Óscar estaba solado hace alrededor de 20 años como suelo normal

La UCO confirma que el sótano en la casa familiar de Óscar estaba solado hace alrededor 20 años como suelo normal

El contexto El nuevo propietario de la vivienda informó del hallazgo del habitáculo a las autoridades cuando se disponía a hacer una obra.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha confirmado que el zulo descubierto en la la casa familiar de Óscar, el único investigado por el crimen de la muerte de Esther López, estaba solado hace alrededor de 20 años como suelo normal mediante unas baldosas.

El nuevo dueño de la vivienda había alertado a las autoridades que había localizado el zulo cuando iba a hacer una obra. El Instituto Armado ha confirmado la existencia de ese zulo, un espacio ubicado debajo de una cama, y esta semana los agentes procederán a realizar una inspección ocular, presumiblemente este jueves.

De hecho, la UCO ha explicado que el sótano estaba solado desde hace unos 20 años como un suelo normal de baldosas, motivo por el que los agentes no se percataron de él durante las examinaciones del lugar.

Por este crimen está procesado Óscar, el único investigado y contra quien ya se ha abierto juicio oral, que será con jurado popular, por un delito de asesinato, subsidiariamente por homicidio, y por delitos contra la integridad moral, detención ilegal y omisión de socorro.

La Fiscalía cree que en la madrugada del 13 de enero de 2022 Esther López iba con Óscar en el coche de él y le dijo que no quería ir a dormir al domicilio de sus padres. En ese momento, Óscar le ofreció dormir en la casa familiar de Traspinedo, lo que Esther López, que tenía entonces 35 años, aceptó y, una vez allí, surgió una discusión entre ambos por causas que se desconocen pero que provocaron que ella se fuera andando del lugar.

Así, el ahora acusado siguió a la mujer con su vehículo Volkswagen T-ROC y, a una velocidad de unos 40 kilómetros por hora, la alcanzó por la espalda, sostiene la Fiscalía, que considera que el atropello fue intencionado y con la intención de matar. Como consecuencia del impacto, la víctima sufrió diversas lesiones.

En este sentido, la acusación pública establece que ninguna de esas lesiones era mortal, que la mujer estaba viva tras el atropello y que si hubiera sido atendida habría sobrevivido. La causa de la muerte fue un shock multifactorial, considera la Fiscalía, que afirma que cuando el acusado comprobó su fallecimiento, ocultó el cuerpo y sus pertenencias en el maletero de su vehículo y en cuanto le fue posible, lo depositó en una cuneta, donde fue localizado el 5 de febrero de 2022.

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