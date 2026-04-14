Toni Nadal da malas noticias a Alcaraz: "La derrota contra Sinner en Montecarlo…"

El que fuera entrenador de Rafa Nadal analiza la final que jugaron Alcaraz y Sinner en Montecarlo: "Jugaron al ritmo que favorecía a Jannik".

Carlos Alcaraz no pudo contra Jannik Sinner en Montecarlo. Cayó en la final en dos sets. Y Toni Nadal cree que tiene motivos para preocuparse: porque este torneo es el más parecido a Roland Garros y porque se jugó a lo que quiso el tenista italiano en todo momento. Y eso es algo que debe cambiar.

En 'Onda Cero', Toni lanza un aviso para el murciano, que ha perdido el número 1 del mundo: "Fue un mal resultado para Alcaraz porque Montecarlo es lo más parecido a Roland Garros".

"Creo que Alcaraz jugó al ritmo que favorecía a Sinner... la distancia entre ambos es muy pequeña. Sinner está controlando mejor sus emociones", dice el tío de Rafa Nadal, que fue su entrenador durante tantos años.

"Ciertas dudas..."

Toni Nadal da malas noticias a Carlos después de esa derrota: "Este resultado le puede generar ciertas dudas a Alcaraz".

Se vio a un Alcaraz nervioso, dirigiéndose en todo momento a Samu López, su entrenador: "Esas conversaciones de Alcaraz con su banquillo son más por nervios y frustración".

Vio a un Sinner mucho más centrado: "Fue más regular que Alcaraz".

La lucha por el número 1 está que arde. En el Conde de Godó de Barcelona, Carlos podría recuperar el liderato si consigue hacerse con la victoria en la final. Su debut llegará este martes contra el finlandés Otto Virtanen.