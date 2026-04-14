"No tenía muchas expectativas"
"Fue un verdadero privilegio": Swiatek desvela cómo se gestó su entrenamiento privado con Rafa Nadal
La tenista polaca ha confesado que fue ella misma quien pidió a su entrenador Francisco Roig entrenar con Rafa para que le "sirviera de inspiración, y también para escuchar sus comentarios".
Las posibilidades de que Rafa Nadal se convierta en entrenador en un futuro han aumentado en los últimos días. El manacorí dio por acabada su carrera como tenista profesional en 2024, tras más de 20 años jugando al primer nivel. Ahora, dos años después, está enfocado en su academia, aunque ha entrenado en privado con Iga Swiatek.
La tenista polaca, número cuatro del mundo, ha cambiado recientemente de entrenador a Francisco Roig, exintegrante del equipo de Nadal, y según ha confesado en la rueda de prensa previa al Boss Open de Stuttgart, fue ella quien pidió poder entrenar con Rafa, pese a no ser entrenador.
"Le pregunté si sería posible que viniera y tal vez me sirviera de inspiración, y también para escuchar sus comentarios. Fue realmente un privilegio tenerlo en la pista", comentó Iga ante la prensa acerca de la petición que le hizo a su nuevo técnico.
Actualmente, Nadal se encuentra inmerso en el desarrollo y perfecto funcionamiento de su academia de tenis y otros proyectos, por lo que la posibilidad de entrenar a un profesional es remota. Sin embargo, ante la petición de Swiatek a Roig, el manacorí cedió.
"Sinceramente, no tenía muchas expectativas porque sé que está muy ocupado y tiene muchas cosas que hacer, aunque siempre tiene diferentes proyectos y todo eso", añadió la polaca.