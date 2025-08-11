Oficial: La Federación decide no renovar Montse Tomé como seleccionadora femenina

La RFEF ha comunicado la no renovación de la seleccionadora del combinado femenino nacional tras la derrota en la final de la Eurocopa. Bermúdez le sustituirá.

Se confirma lo que era un secreto a voces. Montse Tomé deja de ser la seleccionadora de España femenina. La entrenadora catalana dejará su cargo en la dirección técnica de 'La Roja' después de varias semanas en las que los rumores de su posible destitución han ido cobrando más fuerza a medida que avanzaban los días.

La derrota de España ante Inglaterra en los penaltis en la final de la Eurocopa dejó muy tocada a Tomé, que abandona la selección tras casi dos años dirigiendo al combinado español. Fue en septiembre de 2023 cuando la española fue nombrada tras la destitución del antigua seleccionador, Jorge Vilda.

Tomé era la segunda del entrenador madrileño y tras el adiós de Vilda asumió la responsabilidad de dirigir a la mejor selección del mundo. Montse dice adiós con el recuerdo muy reciente de la final perdida ante Inglaterra pero dejando un título en las vitrinas de España, la UEFA Nations League conquistada hace varios unos meses.

En el recuerdo también queda el cuarto puesto conseguido en los Juegos Olímpicos de París. Sonia Bermúdez será la sustituta de Tomé para seguir dirigiendo a una selección que está llamada a luchar por todos los títulos posibles.