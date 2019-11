Jorge Lorenzo no ha tenido ni mucho menos su mejor temporada. El balear, de quien se esperaba muchísimo en su primer curso con Honda, ha fracasado de tal forma que incluso el jefe de MotoGP ha llegado a pedir que quizá debería reconsiderar retirarse. Eso, no obstante, no pasa por la cabeza del campeón.

"Todos tenemos dudas, pero con el tiempo se supera. Dos o tres semanas de Assen todo eso se disipó y quiero intentarlo otra vez con Honda", dijo en declaraciones para 'Motorsport'.

El balear confía en dar a Honda la Triple Corona: "Espero que Márquez gane la carrera y yo pueda sumar el máximo número de puntos. ¿Un top 5? Complicado, estamos a segundo o segundo y medio de los más rápidos. Valencia no será fácil, aunque a Ducati le cuesta esa pista".

"Nunca he estado al cien por cien sobre la Honda. En pretemporada me fracturé el escafoides y llegué a Catar muy bajo de forma. Allí además me fisuré una costilla. En Assen tuve la peor lesión de mi carrera y es un tema serio el de la columna vertebral", confirmó Lorenzo.

