"Jorge debe empezar a pensar en si puede recuperarse y volver a ser el Lorenzo que todos conocemos. Básicamente por él y por el campeonato. No me gusta ver a un tipo tan bueno como él terminar 19º", dice a motorsport.com el jefe de MotoGP.

Jorge no está, eso es evidente. Y la realidad es que con la mejor moto del campeonato, el bagaje y los títulos mundiales de poco sirven si no se materializan en resultados presentes. Lorenzo tiene 32 años y 3 mundiales de MotoGP, pero según Carmelo Ezpeleta "tiene que pensar qué quiere hacer con su vida. Si resulta que lo que le pasa es que le duele mucho la espalda (como consecuencia de las caídas en el test de Barcelona y en Assen), pues no hay más". Porque para el máximo mandatario del motociclismo, el piloto mallorquín "no puede obligarse más de lo que lo hace" y "si resulta que después del último accidente en Assen no está bien, tiene que plantearse qué hacer y decidir si deja de correr o lo que sea".

Unas duras declaraciones que sin duda abren la puerta de salida a Jorge al tiempo que alimentan un futuro incierto con honda, puesto que aunque el contrato existe (queda 1 año), la voluntad de la marca nipona es no extenderlo e incluso que este finalice antes de tiempo si no llegan los resultados. De momento, Jorge Lorenzo, a falta de una carrera (Cheste, en 10 días) marcha 19º en el mundial con tan solo 25 puntos logrados sobre una moto con la que el campeón del mundo, Marc Márquez, no se ha cansado de ganar carreras.