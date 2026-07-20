Julio Suárez explica cómo fue el "incómodo" momento en el que Trump quiso colarse en la foto de España con la Copa: "Dio vergüenza ajena"

El periodista ha contado que fue un momento que se hizo "muy largo" en el estadio. "Se notaba muchísimo que Trump se quería quedar", ha expresado Suárez.

Julio Suárez ha explicado en Al Rojo Vivo cómo fue el "incómodo" momento en el que Donald Trump intentó estar en la foto de la selección española levantando la Copa del Mundo. "Fue muy largo. Yo no sé si a través de la televisión se vio toda la secuencia entera, pero se notaba muchísimo que Donald Trump se quería quedar", ha contado el periodista deportivo.

Para Suárez, la escena fue "un poco incómoda" y le dio "un poco de vergüenza". "Levábamos un rato esperando a que levantase la Copa Rodri y, además, es que se veía cómo quería estar desde mucho antes en esa foto histórica", ha insistido.

En lo referente a los momentos de tensión que se vivieron tras el partido y a la falta de deportividad por parte de algunos jugadores argentinos, el periodista ha revelado que se enteró de que hubo "una trifulca entre la Policía de Nueva York y los familiares de la Selección Argentina".

"Hay que ser rigurosos con esto. Yo pregunté y me dijeron que había dos detenidos de los familiares, pero no sé quiénes eran. Sé que el hermano del Dibu Martínez, del portero de la Selección argentina, estaba metido en es esa movida, pero fueron momentos de muchísima tensión y los tenía justo ahí al lado", ha subrayado, al tiempo que ha manifestado que él "tenía la percepción dentro del estadio y durante todo el Mundial de que nos tenía muchas ganas Argentina".

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