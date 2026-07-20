El dolor de Messi tras perder el Mundial ante España: "Va a costar que cierre esta herida. Quiero felicitar a España"

Los detalles El capitán de la selección argentina pide a la afición quedarse con el logro de haber llegado a dos finales consecutivas del Mundial.

Lionel Messi, capitán de la selección argentina, expresó su dolor por la derrota ante España en la final del Mundial, felicitando a la Roja por su victoria. A través de Instagram, el futbolista de 39 años destacó el esfuerzo de Argentina y el apoyo de su afición, a pesar de la tristeza por la derrota en la prórroga. Messi instó a valorar lo positivo, recordando los partidos memorables y el respaldo del país, que llevó al equipo a dos finales consecutivas, incluyendo el triunfo en Qatar 2022. Agradeció los mensajes de apoyo y resaltó la unión lograda en Argentina. Concluyó felicitando a España y permaneció en Estados Unidos, planeando viajar pronto a Rosario.

Lionel Messi, capitán de la selección argentina, se mostró este lunes dolido por la derrota del domingo por 1-0 ante España en la final del Mundial, y felicitó a la Roja por el título, a la vez que destacó el esfuerzo de la Albiceleste y el apoyo de la afición.

"El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida", expresó a través de Instagram el futbolista de 39 años, quien rompió en llanto este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey tras la derrota argentina en la prórroga. Sin embargo, instó a quedarse "con todo lo bueno".

"Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que, junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo, nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo", añadió.

"Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo", destacó, en alusión a la final de Qatar 2022, en la que Argentina se coronó campeona tras 36 años sin títulos mundiales.

Messi se mostró agradecido "por cada saludo y por cada mensaje" y resaltó el impacto de la Albiceleste en la sociedad argentina: "Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos".

"También quiero felicitar a España por el campeonato", concluyó Messi, que no viajó junto al plantel de regreso al país suramericano, sino que permaneció en Estados Unidos, aunque se prevé que viaje en los próximos días a Rosario, su ciudad natal.

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