El 'cante de Julito': el amigo y pagador de Zapatero implica al expresidente horas antes de su declaración ante el juez

Los detalles Según Julio Martínez, Zapatero era quien lideraba todo y captaba clientes en la consultora Análisis Relevante, incluida la aerolínea Plus Ultra.

Terremoto en el caso Zapatero que puede cambiarlo todo. El amigo y pagador del expresidente del Gobierno Julito Martínez va a declarar ante el juez este martes y ya, según ha sabido laSexta, ha empezado a cantar. Este lunes ha señalado a José Luis Rodríguez Zapatero.

Zapatero era quien lideraba todo y captaba clientes en la consultora Análisis Relevante, incluida la aerolínea Plus Ultra, eso señala. Afectada por la crisis del COVID, necesitada de préstamos, el expresidente convenció a sus directivos de que su mediación era la solución.

Su primera recomendación fue que pidieran préstamos al Banco Santander y al Instituto de Crédito Oficial dando su nombre como aval 'moral', pero no tuvo éxito. Entonces, el Gobierno creó un fondo de rescate en la SEPI y allá que fueron. Y la cosa funcionó. Cuatro días antes de la aprobación técnica, 11 días antes del visto bueno del Gobierno, Zapatero avisa: les dan el rescate de 53 millones de euros.

En principio, los honorarios por este 'asesoramiento' eran de 5.000 euros al mes más IVA. Pero en un momento determinado se cambia. Si lo consigue, cobrará el 1% del préstamo público, o sea, cerca de medio millón de euros más IVA, pero no a pagar directamente, sino a través de otras empresas de Julio Martínez. Y no de golpe, en plazos hasta 2026.

Esto es la palabra de Julio Martínez en un escrito que ha enviado al tribunal. Y casa, además, con otra palabra, la de otro Julio, en este caso, Martínez Sola. El directivo de Plus Ultra también ha enviado un escrito a la Justicia contando, más o menos, lo mismo. Y justificándose, claro: que si fue una medida desesperada., que si no sabe si Zapatero realmente influyó en alguien y, en suma, que él no blanqueó nada.

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