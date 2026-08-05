Gil Membrado desvela en 'Jugones' la llamada de Carlos Sainz antes de su victoria en Finlandia: "Fue un plus"

El jovencísimo piloto español charla con 'Jugones' sobre su primera victoria en el Mundial de Rallies: "No me voy a cansar de verlo nunca".

Gil Membrado logró este fin de semana su primera victoria en el Mundial de Rallies, en Finlandia. Todavía se emociona viendo las imágenes. 'Jugones' ha estado con él.

"No me voy a cansar de verlo nunca. Este vídeo lo veré dentro de diez años y ojalá me vuelva a emocionar como ahora", dice el jovencísimo piloto español.

Después de hacer historia en Finlandia: "Es un sueño y una ilusión: poder ganar una prueba y hacerlo en la 'catedral' que es Finlandia".

Y ahora sigue los pasos de Carlos Sainz, que le llamó en pleno campeonato: "Eso me dio un plus muy importante".

Y ahora, a por todas en el Mundial: "A intentar luchar por el campeonato, obviamente".

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