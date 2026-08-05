El Barça mueve ficha por Julián Álvarez: reunión de Deco con sus agentes... y una promesa

Deco, director deportivo del FC Barcelona, se ha reunido con los agentes del futbolista en Madrid con la promesa de que no le dejarán tirado.

El Barça mueve ficha por Julián Álvarez. Deco, el director deportivo, está en Madrid para una reunión con su agente. Quiere desenredar una operación compleja porque el Atlético de Madrid ya dejó claro que no tenía ninguna intención de ponerle en el mercado.

Deco y Joao Amaral, su mano derecha, fueron cazados en el Aeropuerto de Barajas por 'Sport'.

Su intención era reunirse con el agente de Julián. Una noticia a la que Lamine Yamal dio 'like' en Instagram.

Marc Fuster, de 'Jugones', ha contado que la intención es "trazar un plan" para antes de que se reincorpore a los entrenamientos: "Le han prometido que no le van a dejar tirado".

Sobre la mesa habría una oferta de 100 millones de euros, que desde el Atleti ya ridiculizaron hace semanas. Horas decisivas para el futuro de Julián Álvarez.

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