Héctor Bellerín, sobre el machismo, el racismo y la homofobia en los estadios: "El fútbol siempre ha sido un reflejo de la sociedad"

El futbolista del Betis lamenta que los estadios "se han convertido en un espacio seguro para el machismo, el racismo y la homofobia": "El ambiente crispado y la impunidad ha hecho que se exhiban este tipo de comportamientos".

Héctor Bellerín llega al plató de Cara al Show como el primer futbolista profesional que entrevista Marc Giró, al que tiene conquistado por "romper moldes dentro y fuera del terreno de juego". "Te admiro más por lo de fuera del campo que por lo de dentro", reconoce el presentador al lateral derecho en el Betis, que se ha hecho muy famoso y reconocido fuera de los terrenos de juego por sus reflexiones. Algo que "no es habitual" entre los futbolistas, señala Marc Giró.

"Estamos muy protegidos por los clubes, pero por romper una lanza a favor del futbolista, muchas veces pedimos opiniones a chavales de 17 años que no tienen las cosas claras", reconoce Bellerín, que sin embargo, destaca que "dentro de todo esto hay una parte de responsabilidad" como personaje público.

"Nosotros tenemos una posición muy cómoda y no nos cuestionamos lo suficiente", afirma el futbolista, que destaca que él siempre ha tenido "suerte de tener un entorno" que le pone "los pies en la tierra y una familia humilde". "Mi vida ha sido darle toda la vuelta de ser un chaval que gana mucho dinero y que cree que la felicidad es tener una casa muy grande y 50 coches, a la persona que soy hoy, que soy totalmente distinto", confiesa el futbolista, que destaca que para ello viene de "un recorrido que necesita tiempo" para pensar y gente que "te acompaña".

"¿Por qué crees que en los estadios se canta canciones machistas, homófobos y racistas?, ¿por qué toleramos esto?", pregunta, Marc Giró a Héctor Bellerín, que explica que cree "que los espacios de fútbol ahora mismo se han convertido en los espacios seguros para hacer este tipo de cosas porque son cosas que no puedes hacer en la calle".

"El fútbol siempre ha sido una reflejo de la sociedad", señala el futbolista, que lamenta que "el ambiente crispado que se siente y la impunidad a ciertos comportamientos ha hecho que dentro de los estadios se exhiban este tipo de comportamientos". "El ultra siempre ha tenido un posicionamiento muy político, algunos de izquierdas y otros de derechas, pero ahora parece que la actitud está concentrada en el mismo sitio y se ha convertido un poco en el circo romano el estadio", critica.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido