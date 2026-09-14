Ante los avances de la inteligencia artificial y las advertencias de algunos expertos, que hablan incluso de que podría acabar con la raza humana, Iñaki López pregunta directamente a una IA cuáles son sus intenciones.

Crecen las voces que alertan de los peligros de la inteligencia artificial, hasta el punto de que aseguran que incluso podría matar a la raza humana antes de 2030. Incluso Elon Musk se muestra favorable de frenar el desarrollo de la IA y establecer más controles y regulación para que no escape al control.

Iñaki López va directamente a la fuente y entrevista en directo en Más Vale Tarde a una inteligencia artificial sobre esta cuestión: "¿Por qué es tan peligrosa?", plantea el presentador, a lo que 'Gemini' le responde que entre los principales riesgos se encuentra la generación de información falsa o contenido engañoso "que pueden confundir a la gente".

Iñaki va más allá y le pregunta si la IA tiene "planes de acabar con la raza humana antes del cambio de década". "Para nada, ese es un mito o una preocupación común de la ciencia ficción. No tengo planes, intenciones ni conciencia como para desear o planear ningún tipo de daño a la humanidad", le responde 'Gemini', para tranquilidad del presentador.

Iñaki aprovecha para averiguar la opinión de la IA sobre Elon Musk, a lo que ella le señala que la postura del magnate es "bastante compartida por varios líderes y expertos de la industria tecnológica", que exigen "medidas de seguridad estrictas para evitar que los sistemas se vuelvan incontrolables".

Cuando le plantea si habría que hacer más caso a Donald Trump, que prefiere la velocidad a la seguridad para seguir por delante de China, ante lo que la IA prefiere no posicionarse, a pesar de las peticiones de Iñaki de que "se moje".

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