Lamine Yamal, sobre el Balón de Oro: "Mbappé y yo somos los mejores... pero me lo merezco yo"

El extremo del FC Barcelona considera que se merece el galardón después de ganar LaLiga y el Mundial.

El próximo 26 de octubre será la gala del Balón de Oro en la que se anunciará quién de los 30 candidatos se coronará como mejor jugador de la pasada temporada.

Kylian Mbappé y Lamine Yamal parten como los grandes favoritos, pero Dembélé, Rodri, Fabián o Kane también están en las quinielas.

Las 'campañas' ya han arrancado y en 'Universo Valdano' Lamine Yamal ha presentado la suya asegurando que debería ganar el galardón: "Yo creo que este año me lo merecería yo, por lo que he ganado".

"¿A quién se lo daría yo? Al mejor jugador del mundo. ¿A quién se lo van a dar? Eso ya es una conversación muy larga... Yo creo, sinceramente, que los mejores del mundo somos dos y este año me lo merecería yo por lo que he ganado. Para mí, somos Mbappé y yo los dos mejores del mundo. Para mí está claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe", ha señalado.

La contundencia del extremo contrasta con lo que dijo hace menos de una semana en la rueda de prensa previa al debut en Champions contra el Feyenoord.

"No depende de mí, depende de vosotros. El trabajo con el Barça y la selección ha sido increíble. Tengo opciones, hice un gran año. Pero veremos. No creo que necesite hacer campaña. Cada uno puede pensar lo que quiera. Estoy orgulloso de lo que he hecho y no puedo pedir más. Es vuestro trabajo, no suplicaré nada", afirmó entonces.

Lamine se alzó la pasada campana con LaLiga y el Mundial, anotando 24 goles y repartiendo 18 asistencias.

Mbappé, por su parte, se convirtió en el máximo goleador histórico de los Mundiales (22 tantos) y anotó 42 con un Real Madrid que terminó la temporada en blanco.