Esto es lo que Otamendi le dijo a Rodri tras el final del España-Argentina: "Toda la semana llorando"

En una entrevista días antes de la final, Laporte se refirió a la Selección Argentina de un modo que ofendió a Otamendi. Y este se lo hizo saber a Rodri, que quedó bastante desconcertado por el enfado del argentino.

"Empezá a hablar menos, boludo". Con estas palabras, y con el clásico insulto argentino por delante, el defensa Nicolás Otamendi, se dirigió a Rodri en tono desafiante después de que el árbitro pitara el final del partido que daba a España su segunda Copa del Mundo. Tras una agotada prórroga, más intensa que la mayor parte del partido, se vivió un enfrentamiento verbal ante las cámaras protagonizado por los dos. Enfrentamiento, por cierto, que se suma a las agresiones de Paredes y Nahuel Molina después de la derrota de los sudamericanos.

Si en un inicio no se entendía bien qué estaban diciendo, la transcripción de la conversación lo deja claro: "Que estuvisteis llorando toda la semana. Toda la semana estuvisteis llorando. Vos y [Aymeric] Laporte. Los dos", le recriminaba Otamendi señalándolo con el dedo. "Eso no se hace. Estuvieron llorando con los árbitros, amigo", continuaba ante un Rodri completamente sorprendido. "Le tengo un respeto...", respondía el español. "Pero vos no tenés que hablar antes, ¿sabés?". "¿Qué he dicho?", se volvía a sorprender Rodri. Y ahí se volvía hacia él para explicarle "lo que ha dicho esta semana" Laporte.

El argentino se refería a lo que el defensa del Athletic en una entrevista con el diario 'Marca' unos días antes: al preguntarle si estaban preocupados por la agresividad de Argentina, el francés nacionalizado español aseguraba no sentir preocupación por la "agresividad dentro de lo que es el fútbol", asegurando que en los últimos partidos de la Albiceleste se habían visto "cosas" que había extrañado "muchísimo" a todos, con una serie de "acciones que se dejan pasar". "Sobre todo con Argentina, que es un equipo que deja muchos recados. Eso en el fútbol no se debería permitir, especialmente en competiciones tan grandes, porque te puede desestabilizar y cabrear".

En esa entrevista, Laporte afirmaba que España desde el inicio del torneo había sido un "equipo bastante noble" en este sentido, no de "golpear" ni "hacer faltas locas": "Y creo que eso es lo que tenemos que hacer en este partido. Pero sí es verdad que dependerá mucho del arbitraje", sentenció.