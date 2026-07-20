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Rodri, un MVP del Mundial que dispara sus opciones de conseguir su segundo Balón de Oro

Los detalles El centrocampista español fue galardonado al término del encuentro con el premio de mejor jugador del Mundial.

Rodri Hernández con el premio a mejor jugador del Mundial Rodri Hernández con el premio a mejor jugador del MundialReuters
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Rodri Hernández no levantó un trofeo durante la final del Mundial en la que España ganó a Argentina, sino que fueron dos. A la Copa del Mundo, el centrocampista español sumó un merecido MVP del Mundial.

El capitán de la Selección Española ha ido elevando su juego a cada partido que disputaba España, siendo fundamental en todas y cada una de las victorias del combinado español a lo largo del torneo.

"Su regularidad, liderazgo y autoridad sobre el césped lo convirtieron en una figura indispensable durante todo el torneo y en uno de los grandes responsables del éxito del combinado nacional", han señalado desde la Real Federación Española de Fútbol.

El centrocampista, de 30 años, ha culminado así una temporada que comenzó recuperando la forma después de su grave lesión de rodilla. Y, con este MVP y la victoria de España, Rodri suma ahora muchas más opciones de repetir lo que ya consiguió en 2024: el Balón de Oro.

Al comienzo del Mundial, el madrileño ni siquiera aparecía en las quinielas para llevarse el galardón, pero su juego, vital en el desempeño de la Selección, le ha hecho subir muchas posiciones y colocarse como un claro candidato a repetir el premio que reparte France Football.

Un triplete de premios

Ahora bien, Rodri no fue el único que sumó un premio individual. A él le acompañaron tanto Pau Cubarsí como Unai Simón.

Pau Cubarsí, Rodri Hernández y Unai Simón Pau Cubarsí, Rodri Hernández y Unai SimónReuters

En el caso del central catalán, su exhibición personal partido tras partido le ha valido para ser declarado el mejor jugador joven del Mundial, mientras que el guardameta vasco, que solo ha encajado un gol en todo el torneo, ha sido premiado con el galardón de mejor portero de la competición.

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