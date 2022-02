El Manchester City puso fin a la racha de 13 partidos invicto. Perdió por 2-3 contra el Tottenham y, posteriormente, una de sus estrellas acudió al combate de boxeo entre Kell Brook y Amir Khan. En uno de los pasillos del estadio fue insultado por varios aficionados.

Phil Foden acudió a una de las habitaciones privadas del estadio tras la velada, acompañado por su madre y su novia, la exnadadora Rebecca Cooke. Varios aficionados insultaron a la perla ‘citizen’. Fue su pareja, en primer lugar, la que comenzó la discusión y, posteriormente, su madre inició la pelea.

Foden after fight party wasn't going to well, wonder what the full story was 🤔 pic.twitter.com/BW1o9bbk5w