Pep Guardiola ha dejado claro que está muy atento a la actitud de sus jugadores tanto dentro como fuera de los terrenos de juego, dando gran importancia a la disciplina. El actual entrenador del Manchester City ha lanzado un aviso a toda la plantilla reconociendo que vigilará de cerca sus actividades durante las fechas navideñas.

El enfado del catalán se debe a la publicación de una fotografía de dos futbolistas del club inglés, Phil Foden y Jack Grealish, después de la goleada al Leeds United, lo que provocó que ninguno de ellos contara con minutos en el último encuentro ante el Newcastle.

Ambos futbolistas son dos de las estrellas del Manchester City, pero Guardiola no quiere distracciones en este tramo tan importante de la temporada y pide a su plantilla que eviten riesgos innecesarios, reconociendo el castigo que les impuso: "No fue rotación. Me decidí por este equipo porque merecían jugar hoy estos muchachos y no los otros".

La preocupación del entrenador español se debe principalmente al aumento de los casos positivos en varios equipos de la Premier League, debido a la nueva variante Ómicron del coronavirus.

El Manchester City ahora mismo es líder de la liga inglesa, con tres puntos de ventaja sobre el Liverpool y seis más que el Chelsea, por lo que Pep Guardiola no quiere que sus futbolistas se relajen en ningún momento.