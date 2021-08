Salió del Fútbol Club Barcelona y esa es, hasta el momento, su última experiencia como entrenador, en un banquillo de máxima exigencia deportiva y de difícil gestión del vestuario. Ernesto Valverde ha hablado en el programa 'El Día de Mañana' de 'ETB' de esos momentos, otros recuerdos en los demás clubes que ha dirigido y anécdotas tanto dentro como fuera del mundo del fútbol.

Llegó a la ciudad condal sin pensárselo cuando recibió la oferta: "No dudé cuando me llamaron. Lo vi como una opción y una experiencia que tenía que saber lo que era". Sin embargo, su salida fue algo más triste e inesperada.

Después de quedar eliminados de la Supercopa de España frente al Atlético de Madrid, en el que se recuerda como uno de los mejores partidos de la temporada por parte de los azulgrana, fue cesado y sustituido por Quique Setién.

Ambos pueden hablar largo y tendido de lo que supone dirigir un vestuario lleno de estrellas. Sin embargo, Valverde no ha querido meterse en muchos problemas, aunque ha dejado entrever que hay cosas que "es mejor que la gente no sepa".

Cuando le preguntan al técnico extremeño por las "broncas" a Leo Messi, responde de la siguiente manera: "Esas cosas no se pueden decir, son parte del misterio. Está bien que sea así, es mejor que la gente no sepa cómo somos y que piensen que lo sabemos todo. Es mejor que no sepan la verdad".

Esa etapa duró dos años y medio, con éxitos de por medio, como pleno en las dos ligas en las que estuvo de principio a fin, una Copa del Rey y una Supercopa de España. No obstante, no fue la etapa en la que mejor se sintió.

"(En el Athletic) Es donde más feliz he sido en todos los sentidos, y eso que ha habido momentos que no fueron las mejores épocas. A nivel de sensación de equipo, de pertenencia a un sitio, es difícil encontrar algo igual. Todo es a tu favor, todo es para ti y tú te identificas con todo", confiesa el 'Txingurri', un apodo que tiene su historia.

"Javi (Clemente) tenía un barco que se llamaba así. Era de los mas bajos y por eso me lo puso", dice entre risas recordando a su amigo y mentor: "Con él empiezas a entender algo de táctica".

Todos esos conocimientos que ha ido adquiriendo durante 20 años entrenando y llevando a equipos a lo más alto no los quiere dejar de usar en un futuro. Su intención es volver a entrenar, pero para ello se tiene que presentar "algo diferente, estimulante, motivador", según apunta el mismo Valverde.

"Después de dejar el Barça necesitaba un tiempo de bajada", dice; y aunque no lo ha podido disfrutar como a él le hubiera gustado por la pandemia, su vuelta a la banqueta puede estar cerca.