A 10 puntos del Atlético de Madrid (con un partido menos) en Liga, eliminados de Copa del Rey por el Alcoyano de Segunda 'B' y en el preludio del tramo crucial de la temporada, Zinedine Zidane ha comparecido en rueda de prensa para analizar cómo está el equipo y las críticas que recaen sobre su elenco en las últimas semanas.

El técnico francés se ha mostrado tajante y directo en sus respuestas, asegurando que no pasa por su cabeza la posibilidad de dimitir y reafirmando su confianza en la plantilla blanca.

Futuro

"Yo no sé lo que va a pasar. Nos merecemos terminar la temporada con esta plantilla. Se habla de muchas cosas, de cambiar al entrenador y lo otro. No lo sé. Yo soy un afortunado. Si la gente quiere que lo deje, yo no lo voy a dejar. Y los jugadores, tampoco. Se habla mucho de situación incómoda. No estamos muy finos, es verdad, pero estamos animados a cambiar la situación".

"Me reivindico con los jugadores. Nos merecemos seguir peleando. El año pasado ganamos LaLiga. Dejadnos pelear. El año pasado, no hace diez años, ganamos LaLiga. Me haces reír con la pregunta. Hay que cambiar, sí. Hay que decirlo a la cara, no solo por detrás".

Críticas por parte de la prensa

"Al fina vosotros hacéis vuestro trabajo. Un día estoy fuera, otro día un poco dentro... Si empatamos o perdemos estoy fuera... Eso es lo que estáis haciendo. Me enfado porque nosotros vamos a intentar hacer nuestro trabajo. Nosotros peleamos en nuestro trabajo y vosotros peleáis en el vuestro. Pero debéis respetar un poco nuestro trabajo"

Cesión de Odegaard al Arsenal

"El quería salir, lo hemos hablado dos o tres veces. Es un jugador que quiere jugar. Cuando es una demanda del jugador... Yo le decía que había que quedarse, luchar, tener tranquilidad, porque esto es largo. Lo necesitábamos porque es una petición mía. No ha sido así y al final es una decisión de todos. Espero que esté contento".

Enésima lesión de Hazard

"Es un momento muy complicado para Eden. Es un momento muy delicado para él. Es un jugador que un día le vamos a ver jugar bien y sin lesiones. Ojalá sea esta temporada, después de esta lesión".

"Hazard no está contento con la situación. Y él no la entiende totalmente, porque hace su trabajo. Algo hay que cambiar para que la situación sea diferente. Hazard es el primero que quiere ser diferente".

Renovación de Sergio Ramos

"Se habla mucho. Yo no sé nada. Y nadie lo sabe. Vosotros tampoco. Espero que se arregle pronto, es lo único que puedo decir. Como capitán y jugador y por lo que ha hecho espero que siga aquí".

Bajón de Vinicius

"Vinícius tiene que hacer su trabajo. Tiene 19 años y tiene que aprender muchas cosas. Nosotros le vamos a ayudar para que juegue bien. Mi preocupación es la misma con Vini y con todos. Que estén bien y que jueguen. Somos 15 jugadores ahora... No me voy a quejar, pero es la verdad, a ver si vuelven pronto".