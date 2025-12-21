Las dudas de Bagnaia sobre una posible renovación con Ducati: "Las preguntas a quien pueda responderlas"

El italiano cree que "nada ha cambiado" entre él y el equipo pero no se moja sobre qué ocurrirá con su futuro cuando termine la próxima temporada.

El desastre de 2025 de Pecco Bagnaia le coloca en muy mal lugar para poder ampliar contrato con Ducati. En Bolonia la prioridad es Marc Márquez... y seguramente el joven Fermín Aldeguer como segundo piloto. Esa sería su pareja ideal de cara a las nuevas normas que llegarán dentro de doce meses a MotoGP.

Por eso Pecco tira balones fuera cuando le pregunta por su continuidad. "Haz las preguntas a quien pueda responderlas. La sensación es que nada ha cambiado", ha reaccionado a la pregunta de 'Motorsport'.

"Estoy impaciente por empezar de nuevo. El test de Valencia significó un inicio con buen pie, y estoy deseando que llegue Malasia. Con la experiencia, me he dado cuenta de que todas las situaciones ayudan y, aunque no lo haya hecho bien, es importante mantener los pies en el suelo, reflexionar sobre ello e intentar mejorar. 2025 me ha enseñado la lección de la importancia de intentar trabajar mejor en las dificultades, tratando de identificar un problema principal", explica el bicampeón del mundo.

Espera que las sensaciones cambien para 2026 con la nueva moto: "Afortunadamente pudimos hacer un buen trabajo, ya que las condiciones de la pista no eran buenas, así que salimos adelante. Me sentí bien con varias partes, mejor que con la GP25, mientras que en otras todavía tenemos trabajo por hacer, pero la base de partida es buena".

Quiere olvidar lo ocurrido. Un año en el que ha estado incluso en las últimas posiciones de la parrilla. Un año de muchas caídas, de ver cómo su compañero le pasaba claramente por encima.

"En este tiempo, siempre he echado la vista atrás a las carreras, sobre todo a las que me fueron mal, que son la mayoría. Así que nunca desconecté del todo, aunque me relajé con mi mujer. Lo necesitaba. De todos modos, sigo centrado en la temporada", cierra Pecco.