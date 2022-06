Emmanuel Macron, presidente de Francia, fue uno de los nombres que apareció de fondo, o no tan de fondo, en la decisión de Kylian Mbappé. El jugador galo, que terminaba contrato este verano con el PSG, renovó por los de París a pesar de sus escarceos y de su a priori deseo de jugar en el Real Madrid.

Ahora, el máximo dirigente del país vecino ha hablado con la prensa de su país, reconociendo su participación en todo el caso Mbappé. Macron ha reconocido que sí, que habló con él antes de que tomase la decisión final sobre su futuro.

"De manera informal, le aconsejé que siguiera en Francia", afirmó Macron.

"Es mi responsabilidad defender el país"

Y fue más allá: "Es mi responsabilidad como presidente defender al país cuando se le pregunta de manera informal y amistosa".

Lo que deja claro es que no ha interferido en nada más allá que lo que es un simple conejo: "No he intervenido en ningún traspaso".

"Pero, como cualquier otro ciudadano, en temas deportivos quiero ver buen juego y animar a un equipo. En mi caso, al Olympique de Marsella".

Kylian Mbappé firmó su renovación con el PSG hasta 2025. El francés parecía tener todo decidido para poner rumbo al Real Madrid, pero la última semana, la anterior a decidirse, fue clave.