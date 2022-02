Se ha hecho viral la grabación de dos futbolistas que militan en las filas del Carlisle United en medio de una pelea callejera por defender a una de sus amigas que fue acosada durante una fiesta de cumpleaños.

Los dos jugadores se enzarzaron con un grupo de varios hombres con el objetivo de ayudar a la mujer, que recibió, presuntamente, continuas faltas de respeto y fue manoseada en el Walkabout bar de Botchergate.

Desde el Carlisle United, que actualmente se encuentran en la EFL League Two de Inglaterra, han emitido un comunicado oficial en relación con el incidente sucedido.

"La Policía habló con dos jugadores del primer equipo luego de un incidente en el centro de la ciudad el sábado por la noche. Regresaron a casa poco después y no se tomaron más medidas. El club está revisando el incidente con los involucrados y se tomarán las medidas apropiadas según el código de conducta del club, según se requiera. No haremos ningún otro comentario en esta etapa", se puede leer en el comunicado.

Two first-team players were spoken to by police following an incident in the city centre on Saturday evening. They returned home shortly after and no further action was taken. (1/2)