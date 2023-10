2003. Cuartos de final de la Champions League. El Real Madrid visita Old Trafford y, a pesar de caer por 4-3 con hat-trick de Ronaldo en el 'Teatro de los Sueños', el conjunto blanco se clasifica para semifinales con un 5-6 global.

Al término del encuentro, durante el intercambio de camisetas, Zinedine Zidane se acerca a David Beckham.

Ambos cambian elásticas y sonríen tras una breve comversación. Ahora, veinte años después, el inglés ha desvelado qué le dijo el francés.

"Zidane se me acercó. Zizou no habla mucho inglés y tampoco es que hable mucho nunca. Se me acercó, me dio la mano y me dijo: '¿Te vienes a Madrid?', ha contado Beckham en una entrevista en Netflix.

"Yo dije: '¿Zizou me ha dicho eso?'. Me encantó ese momento", ha añadido el centrocampista, que pocos meses después haría las maletas a Madrid a cambio de 35 millones de euros.

Allí se convertiriía en el último Galáctico de la época y coincidiría tres temporadas con su amigo Zidane.