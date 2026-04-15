Tremenda audiencia de 'El Chiringuito' tras la eliminación del Barça en Champions: ¡7% de share!

El programa dirigido por Josep Pedrerol reúne a 766.000 espectadores únicos después de que el Atleti se cargara al Barça en la Champions League.

'El Chiringuito' sigue arrasando con Josep Pedrerol y todo su equipo. Después de que el Atlético de Madrid eliminara al FC Barcelona en la Champions League, reunió a 766.000 espectadores ante la televisión.

Un share del 7%, convirtiéndose en el segundo mejor dato de la temporada.

Además, el espacio se convierte en líder absoluto entre el público masculino: un 11,9%.

El programa repasó la eliminación del Barça y debatió sobre todas las polémicas arbitrales. Por supuesto, no faltó el tradicional cántico de Alfredo Duro con su pancarta. También se vieron en directo los fuegos artificiales en los alrededores del hotel del Real Madrid en Múnich.