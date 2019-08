Pasarán muchos años hasta que volvamos a ser partícipes de una época en la que coincidan dos leyendas del fútbol en el mismo momento. Cristiano Ronaldo y Leo Messi, dos de los mejores jugadores de la historia, llevan comandando durante 15 años el deporte rey. Ambos tienen en su haber cinco balones de oro, más que cualquier otro jugador, amén de la infinidad de títulos colectivos e individuales que acumulan en sus vitrinas.

Sin duda, ambos se han retroalimentado y han jugado su propia 'liga' competitiva."No tengo dudas de que Messi me ha convertido en un mejor jugador y viceversa", dijo el portugués en una entrevista a 'TV1'.

"Cuando me ve ganar trofeos debe dolerle, lo mismo que a mí cuando lo hace él. Realmente admiro la carrera que ha tenido", afirmó el luso. Cristiano ya admitió en su momento la decepción que le producía dejar España "porque apreciaba la rivalidad".

"Es una buena rivalidad, pero no es única. Michael Jordan las tenía en el baloncesto, Ayrton Senna y Prost en la Formula 1... Lo que todos tenían en común es que eran rivalidades saludables. Tengo una excelente relación profesional con Messi porque hemos estado compartiendo los mismos momentos durante 15 años", explicó el delantero de la Juventus.

Incluso, Cristiano Ronaldo no rehuyó a entablar una relación en un futuro con el argentino, que comparte nacionalidad con su novia Georgina Rodríguez. "Nunca hemos cenado juntos, pero no veo por qué no podemos hacerlo en un futuro", zanjó el portugués, dejando claro que no existe una mala relación entre ambos.