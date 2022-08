Cristiano Ronaldo no está pasando un buen momento en el Manchester United. El astro portugués no cuenta con el protagonismo que le gustaría y quiere salir a un equipo que juegue la Champions. Esta situación está haciendo que sea criticado por diferentes personalidades del mundo del fútbol. Y Cristiano no perdona a aquellos que le critican.

Uno de esos críticos fue Jamie Carragher, que comentó lo siguiente sobre el '7' del United hace unos días: "Su carrera se ha alargado porque es un gran profesional, pero ahora tiene 37 años, 38 cumplirá esta temporada, y no es el mismo jugador. Sigue siendo un gran goleador, pero no es el mismo futbolista que antes. Puede que me equivoque, pero creo que ningún otro club de Europa lo quiere".

Este lunes por la noche se jugaba un Manchester United - Liverpool en Old Trafford, en un partido en el que ambos conjuntos estaban necesitados, ya que tras dos jornadas aún no habían conocido la victoria. En la previa del partido de la cadena inglesa 'Sky Sports', se encontraban tres caras conocidas del fútbol inglés como Gary Neville, Roy Keane y Jamie Carragher. Durante el calentamiento, Cristiano se acercó para saludar a Neville, para después pasar por delante de Carragher e ignorarlo y terminar saludando a Keane.

Después de una charla bastante amistosa con Keane, el jugador portugués vuelve al terreno de juego, dejando una imagen que ya ha sido muy comentada en redes sociales y de la que todo el mundo se ha hecho eco.

Cristiano Ronaldo gatecrashes #MNF whilst Roy Keane is talking about him 👀 pic.twitter.com/FIxOX0YRS8 — Football Daily (@footballdaily) August 22, 2022

El exjugador del Liverpool se quedó atónito ante la situación, observando como era completamente ignorado por el portugués. Lo más probable es que las declaraciones del británico molestaran a 'CR7', negándole por ello el saludo.